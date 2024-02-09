Отставка Залужного: что известно о замене главнокомандующего ВСУ и реакции общества

Решение вызвало множество споров как в политикуме, так и среди украинцев.

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал Александр Сырский.

Что известно об изменениях в военном руководстве и как отреагировало общество – читайте в материале ТСН.ua.

Серьезный разговор и важные изменения

Как отметил президент Владимир Зеленский, вчера он встретился с генералом Валерием Залужным и поблагодарил за два года защиты Украины.

"Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас", – уверен лидер.

Он также акцентировал, что предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Встречу с президентом прокомментировал и сам Залужный. Состоялся серьезный разговор, в ходе которого было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе" , – написал он.

Залужный поблагодарил всех, кто рядом. В частности, команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", – убежден он.

Чем обусловлено решение

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, ВСУ и народ продемонстрировали всему миру, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. В то же время война такая, которая предусматривает изменения.

"Наши воины отразили нашествие агрессора, защитили нашу государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности", – отметил глава Минобороны.

Умеров подчеркнул, что 2024 год принесет новые изменения, к которым Украина должна быть готова. А для этого, по его словам, требуются новые подходы, новые стратегии.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине!" – написал Умеров.

Советник ОП Михаил Подоляк добавил, что президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего.

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии", – подытожил Подоляк.

Как на увольнение отреагировали политики и лидеры мнений

Генерал Валерий Залужный уже вошел в историю. За почти два года полномасштабного вторжения он заслужил уважение и доверие как военных, так и гражданских. Неудивительно, что решение о замене главнокомандующего ВСУ вызвало немало споров, в частности, некоторые считают, что все произошло так, как мало, а другие – категорически не согласны с его целесообразностью.

Так, политика Виктория Сюмар считает, что решение об увольнении Залужного не имеет военной логики и несет политические риски.

Журналист, политический аналитик и медиаэксперт Богдан Буткевич упрекнул президента Украины в нежелании брать на себя ответственность за неприятные вещи. Мол, тот побоялся сказать слово "увольняю" относительно Залужного. Он считает, что президент "стремительно ведет нас к поражению" и доказал, что для сохранения собственной власти "он не остановится ни перед чем".

"Пусть бы и проигрышем в войне и дестабилизацией внутренней ситуации. Сегодня для меня – самый плохой день после 24 февраля 2022 года. Только тогда была надежда", – грустно подытожил эксперт.

В свою очередь, актриса и волонтер Алла Мартынюк утверждает, что снятие Валерия Залужного – это путь к капитуляции. Валерий Федорович является боевым генералом, дипломатом, стратегом, интеллектуалом, командиром, заботящимся о жизни военных. Он не кровавый генерал.

Она подчеркнула, что сегодня Украина переживает сверхсложный период. Прежде всего, это касается ситуации на фронте, недостатка оружия и сорванной коммуникации с партерами.

"И во время столь тяжелого периода и наступления врага забрать Главкома у военных, которые имеют доверие к нему и большинство мотивированы идти в бой даже с группой инвалидности после ранения только из-за уважения и веры в Залужного, это катастрофа для Украины!" – высказала свое мнение волонтер.

В то же время политик Максим Бужанский отметил, что сам факт смены Командования ВСУ состоялся самым цивилизованным образом. Без волн грязи, которые могли бы сопровождать этот процесс со всех сторон.

"У нас с Валерием Федоровичем были разные разговоры за эти два года. Меньше всего из них было простых и легких. Мы во многом были несогласны, часто доходили до тяжелых аргументов. Но это все вещи второстепенные, потому что мы сходимся в главном – что Украина выше за его и амбиции. Не представляю, насколько это морально непросто сейчас для Залужного – так цивилизованно и достойно уйти с поста. Но это вызывает безграничное уважение», – написал волонтер Виталий Дайнега.

Слова благодарности генералу высказал также нардеп Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что для украинцев Залужный не просто Генерал и даже не Главнокомандующий. Это олицетворение мужественной стойкости и единства Украины.

"Менять менеджмент – это нормально. Менять военачальников – тоже. Посмотрите любой затяжной военный конфликт и вы увидите, что это настолько обычная история, что в ней нет ничего удивительного. Враг пытался спекулировать на теме. Оппозиция пыталась делать то же самое. Почему?" Потому что наши медиа сделали из Залужного икону. Возможно, тогда это был самый правильный путь, не спорю, но это его последствия", — считает политолог Денис Гороховский.

Мнение Безуглой и волна критику в Сети

Народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала отставку Валерия Залужного. Она искренне порадовалась таким решениям.

"Недооценили субъектность женщины и силу правды. Бывает. Ну что ж. Теперь есть хотя бы ШАНС", — написала она на своей фейсбук-странице.

Стоит заметить, что некоторые украинцы посоветовали нардепке спуститься на землю и быть менее тщеславной. Мол, у нее проблемы с переоценкой собственной важности.

"Тот случай, когда ваш эгоцентризм конкурирует с нелепостью! А по факту Марианна Безуглая простой шелк, выполняющий глупые команды Андрея Ермака".

Многие украинцы иронично продолжили тезис Безуглой о "шансе". Они уточнили, что, наверное, она имела в виду "шанс проиграть войну" или "шанс для московитов уничтожить Украину".

Безуглой пожелали купить российские рубли, ведь гривны и доллары ей уже не понадобятся. Люди хотят видеть нардепку на скамье подсудимых. "Дура, вам как яныкам сбежать не удастся!", – пишут в Сети.

Нашлись и люди, похвалившие Безуглу и отметившие ее проницательность. Впрочем, такие комментарии собрали больше негативных реакций.

Появились соответствующие указы

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы об увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и назначении на эту должность генерал-полковника Александра Сырского.

Сначала обнародовали указ №59/2024 об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – говорится в тексте указа.

И сразу же после этого появился указ №60/2024 о назначении Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

"Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины", – говорится в указе.

Реакция США

В Вашингтоне официально заявили, чтосчитают отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного суверенным решением, которое может принимать глава государства. Там также подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжена.

По словам спикера американского Пентагона Патрика Райдера, в настоящее время министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин еще не общался с преемником Валерия Залужного генералом Александром Сырским.

"Министр Остин еще не говорил с этим человеком (Сырским – ред.). Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится и наша поддержка Украины постоянна", – сказал представитель Пентагона.

США считают кадровые вопросы внутренним делом украинской власти.

У Скабеевой произошла истерика из-за Залужного

В эфире телевизионной программы российской пропагандистки Ольги Скабеевой приглашенный военный эксперт Константин Сивков решился похвалить Залужного и признал, что тот талантливый военачальник, поскольку в сложных условиях смог остановить армию РФ. От услышанного у ведущей произошла настоящая истерика.

"В тех условиях, в которых он оказался, добиться тех результатов..." – начал развивать свое мнение постоянный участник пропагандистских телепрограмм, но Скабеева немедленно закрыла ему рот.

"В каких условиях? Давайте его пожалеем! Он с Россией воюет!" – истерически орала пропагандистка.

"В условиях, когда не было господства в воздухе, а господство полностью в России", — пытался объяснить свое мнение Константин Сивков.

"Залужный – кровавый убийца! Он отдает приказы об убийстве русских солдат! О Боже, нет преимущества в воздухе у Залужного!" – не дала договорить ему ведущая программы, призванной высмеивать Украину и ее армию.

Что известно о преемнике Залужного

Аналитики издания The Economist, комментируя стиль командования генерала Сырского, указывают на принципы децентрализованного командования, детальное планирование, а также использование элементов обмана и внезапности.

Военная карьера Александра Сырского:

С началом боевых действий в Донбассе 2014 года Александр Сырский стал начальником штаба АТО.

Был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжал в самый город, окруженный оккупантами. Он же координировал выход украинских военных из Дебальцево. Его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а впоследствии присвоили звание генерал-лейтенанта.

В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции. С 5 августа 2019 года – командующий Сухопутными войсками ВСУ. Еще через год, в 2020-м, получил звание генерал-полковника.

В первые недели большого вторжения РФ Сырский командовал обороной Киева.

Под его руководством было создано два кольца обороны столицы: одно на внешних окрестностях и одно – в черте города. По решению генерала были разрушены мостовые переходы в Киевской области, взорвана дамба на реке Ирпень в Козаровичах, что также привело к затоплению позиций российской армии и помешало наступлению врага на столицу.

Был одним из командующих контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого почти вся территория области молниеносно была освобождена от врага, в частности, такие города, как Балаклея, Купянск, Изюм.

Осенью 2022 года – весной 2023-го руководил обороной Соледара и Бахмута.

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