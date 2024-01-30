"Отставка" Залужного: в ISW объяснили, как России это играет на руку

Слухи об "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного помогают России вести информационную кампанию против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Российские источники пользуются слухами об "увольнении" или "отставке" Залужного для продления ряда информационных операций о внутренних украинских делах, которые они ведут в течение определенного времени", — говорится в сообщении.

Американские аналитики привели заявление главной российской пропагандистки и главной редактора RT Маргариты Симонян, которая подчеркнула, что независимо от того, правдивые сообщения об "отставке" Залужного, "хаос... полезен России".

В ISW обратили внимание, что ложную информацию украинских нардепов и информаторов распространили также западные СМИ.

Напомним, вечером поздно 29 января в Сети распространялась информация об "освобождении" Залужного. Впоследствии в Офисе президента опровергли эту информацию.

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