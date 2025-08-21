ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1569
Время на прочтение
1 мин

Отстранение Безуглой: парламент принял решение о скандальной нардепке

Народную депутатку Безуглую не отстранили от заседаний Рады.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Безуглая

Безуглая / © Facebook Марьяны Безуглой

Парламент провалил удаление Марьяны Безуглой с заседания до конца своей сессии. "За" проголосовал 141 депутат.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он напомнил, что предложение стало реакцией на его откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента.

«Решение провалено исключительно из-за позиции «Слуги народа», которые завалили это голосование. За 74 из 230 членов», – акцентировал Железняк.

Следовательно, считает он, дальнейшее поведение Безуглой — на совести причастных к провалу.

«Поэтому следующие все зашквары Марьяны воспринимайте как Слуги, Офиса, Президента», — заключил он.

Голосование по Безуглой

Голосование по Безуглой

Голосование по Безуглой

Голосование по Безуглой

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла известна своими громкими высказываниями и инициативами. И недавно она объяснила, что имеет синдром Аспергера , или «нейроразнообразное мышление».

«Я думаю через структуры, алгоритмы, логику. Факты и наблюдения накладываются в сознании, как данные в базе, и из них формируется вывод — построенный на переменных, которые я учла», — пояснила Безугла.

Нардепка добавила, что некоторые коллеги якобы знали о ее особенностях и пытались использовать эту информацию против нее. Впрочем, Безугла заявила, что сумела превратить эту «специфику» в свое «оружие» и «орудие для достижения собственных идей», приоритетом для нее является работа на государство, особенно учитывая продолжающуюся войну с 2014 года.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie