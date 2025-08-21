- Дата публикации
Отстранение Безуглой: парламент принял решение о скандальной нардепке
Народную депутатку Безуглую не отстранили от заседаний Рады.
Парламент провалил удаление Марьяны Безуглой с заседания до конца своей сессии. "За" проголосовал 141 депутат.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он напомнил, что предложение стало реакцией на его откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента.
«Решение провалено исключительно из-за позиции «Слуги народа», которые завалили это голосование. За 74 из 230 членов», – акцентировал Железняк.
Следовательно, считает он, дальнейшее поведение Безуглой — на совести причастных к провалу.
«Поэтому следующие все зашквары Марьяны воспринимайте как Слуги, Офиса, Президента», — заключил он.
Напомним, народная депутат Марьяна Безугла известна своими громкими высказываниями и инициативами. И недавно она объяснила, что имеет синдром Аспергера , или «нейроразнообразное мышление».
«Я думаю через структуры, алгоритмы, логику. Факты и наблюдения накладываются в сознании, как данные в базе, и из них формируется вывод — построенный на переменных, которые я учла», — пояснила Безугла.
Нардепка добавила, что некоторые коллеги якобы знали о ее особенностях и пытались использовать эту информацию против нее. Впрочем, Безугла заявила, что сумела превратить эту «специфику» в свое «оружие» и «орудие для достижения собственных идей», приоритетом для нее является работа на государство, особенно учитывая продолжающуюся войну с 2014 года.