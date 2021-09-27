Отстранение главных врачей и лишения лицензии: в Минздраве инициируют жесткие "санкции" за подделку COVID-сертификатов

Отстранение главных врачей и лишения лицензии: в Минздраве инициируют жесткие "санкции" за подделку COVID-сертификатов

Если следствие выявит, что главный врач не имеет отношения к махинациям, его восстановят в должности.

Руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали "ковидные" свидетельства, могут отстранить от работы . Минздрав намерен обратиться с соответствующей инициативой к владельцам заведений здравоохранения, где были выявлены нарушения. Если нарушение будет обнаружено повторно, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии медицинского учреждения.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Как отмечается, в настоящее время по факту подделки сертификатов о проведении вакцинации на многих врачей возбуждены уголовные дела. В Минздраве считают, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их медучреждениях.

Отмечается, если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности.

"Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, — объединенных территориальных общин — с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", — прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыва контракта между учреждением и НСЗУ. Это означает, что медучреждение будет финансировать территориальная громада самостоятельно.

Напомним, в Черкасской области разоблачили семейного врача, которая за 5000 гривен продавала поддельные международные COVID-сертификаты. В электронный реестр медработница вносила данные клиентов с ошибками, поэтому документ в "Дії" был недоступен, зато она выдавала бумажные "ковидные сертификаты". За содеянное ей грозит до шести лет за заключения.

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