Отстранение тренеров из Беларуси от Игр-2020 и три сценария новой COVID-волны в Украине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Токио двух тренеров сборной Беларуси отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 за попытку силой вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую в Минск. Читать дальше ->
- Активный циклон с юго-запада Европы в ближайшие сутки охватит западные, северные и центральные области Украины, а также Одесский регион. В то же время непогода обойдет Днепропетровскую область, говорит главная синоптикиня Украины Наталья Диденко. Читать дальше ->
- Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному", рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Читать дальше ->
- В американском штате Мэриленд в результате нападения акулы на побережье Оушен-Сити пострадала 12-летняя девочка. Читать дальше ->
- В американском штате Калифорния трехнедельные лесные пожары уничтожили горный городок Гринвилл на севере Сьерра-Невады. Читать дальше ->