"Отступать некуда, мы на своей земле": генерал-майор запаса СБУ рассказал, что нужно Украине для победы

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун подчеркнул, что Украине некуда отступать, ведь мы на своей земле и защищаем свое.

Об этом Ягун рассказал в эфире "FreeДом".

По его словам, сегодня Украина "изматывает" оккупантов, ведь враг до сих пор имеет значительное преимущество в количестве вооружения.

"Это тактика истощения врага, потому что у нас нет тех ресурсов, на которые может рассчитывать враг. Следует понимать, что мы имеем дело с действительно серьезным врагом, накопившим резервы, готовившиеся к войне. У него есть какая-то своя мотивация. И все это в целом дает нам ту злобу, которую проявляет враг по отношению к нам", — отметил Ягун.

Он подчеркнул, что недооценивать агрессора не стоит. У России до сих пор много устаревшей техники.

"У него (врага — ред.) есть огромные запасы вооружения, боеприпасов. И несмотря на то, что все это вооружение уже устаревшее, его очень много. Человеческий ресурс тоже у них есть. они не объявляют мобилизацию и подтягивают резервы все больше и больше.

Несмотря на это самая большая проблема РФ – это то, что она одна. Украина же получает мощную поддержку от партнеров.

"Но у них большие проблемы, потому что они одни. Когда поставил себе цель побороть кого-то коллективного, это вряд ли получится. Одна надежда на то, что поддержка для нас будет усиливаться и со стороны партнеров будет больше вооружения. Понятно, что нам нужно усиливать и свои резервы и человеческие ресурсы", — отметил генерал-майор.

По его словам, все, что нужно для победы, мы должны подтянуть и сконцентрироваться.

"Это длинный путь, который нам нужно пройти. У нас нет другого пути, кроме идти вперед и победить. Отступать действительно некуда. Мы на своей земле", — подчеркнул Ягун.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за независимость.

Читайте также: