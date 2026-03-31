Отступление из Донбасса — путь к политической катастрофе: жесткое заявление Андрея Ильенко

Андрей Ильенко

Реклама

Выведение украинских защитников из Донецкой области обернется значительной катастрофой для государства как в военном, так и в политическом плане.

Такое мнение высказал офицер батальона «Свобода», экснардеп Андрей Ильенко, передает «Киев 24».

Разговоры о выводе украинских сил из Донбасса Ильенко назвал «преступным бредом».

Реклама

«Мы даже не должны всерьез это обсуждать. Это просто невозможно и этого не будет. Я уверен. Я думаю, что никогда на это никто не пойдет. Потому что это будет означать, что мы сдаем врагу, укрепленный район, который он не может взять более четырех лет», — отметил бывший нардеп.

Ильенко предупредил, что по этому укрепленному району нет военных возможностей организовать подобную оборону. Поэтому офицер уверен, что война будет продолжаться.

«Россия через неделю или через день, или через минуту придумает, скажет: „Украина нарушила перемирие, там хотела взорвать Путина. Поэтому все, мы начинаем снова наступление“. И они это сделают. И у нас уже не будет таких линий обороны, мы отступим вглубь страны, армия будет деморализована. В стране начнется близкий к катастрофическому политический кризис. Поэтому говорить о таких вещах, я считаю даже на уровне вероятностей, мы не должны об этом говорить. Это абсурд», — считает экс-нардеп.

Будет ли Пасхальное перемирие

Что касается Пасхального перемирия, о котором сейчас активно ведутся разговоры, то Ильенко напомнил, что РФ игнорировала предыдущие так называемые перемирия. Потому влияния на поле боя оно не принесет.

Реклама

«Когда эти перемирия объявлялись в прошлые разы, не буду говорить о всей линии фронта, но наш батальон не чувствовал в этот день происходящего перемирия. Враг продолжал наступательные действия, шли бои. Поэтому я не сильно думаю, что это повлияет на ситуацию на поле боя», — подытожил Андрей Ильенко.

Что известно о возможности выхода сил обороны из Донбасса

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры пока не дают результатов, потому что РФ вместо конструктивного диалога выдвигает ультиматумы. По его словам, Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса.

Госсекретарь США Марко Рубио громко назвал эти слова президента Зеленского ложью.

Реклама

Сегодня, 31 марта, Зеленский сообщил, что Кремль установил новый дедлайн по захвату Донбасса.