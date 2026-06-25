Отступление РФ с Кинбурнской косы: украинские военные рассказали правду

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В Сети распространяется информация о якобы отступлении российских войск с Кинбурнской косы и начале наступательных действий Сил обороны Украины на этом участке фронта. Однако эти сообщения не имеют официального подтверждения.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

По имеющимся данным, российские подразделения продолжают удерживать позиции на Кинбурнской косе. Более того, оккупанты и дальше используют эту территорию для запуска беспилотников типа «Молния» в направлении Николаева и Херсона, а также применяют средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

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В то же время украинские военные продолжают наносить удары по враждебным объектам и создавать максимальные препятствия для деятельности оккупантов в этом районе.

Информация о начале начала наступления ВСУ на Кинбурнской косе также не подтверждается. Упомянутый в соцсетях украинский флаг, появившийся над территорией косы, был доставлен с помощью дрона, а не установлен в результате продвижения войск.

Сообщение о возможном уходе российских сил опроверг и пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. В комментарии «Общественному» он подчеркнул, что Кинбурнская коса остается активной зоной боевых действий, а ситуация там существенно не изменилась.

Пока оснований говорить об освобождении Кинбурнской косы или отступлении оккупационных войск нет. Ситуация на этом участке фронта остается напряженной, а информация о возможных изменениях требует официального подтверждения.

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Украинские военные установили флаг на Кинбурнской косе — что известно

Военные сил обороны Украины установили флаг на Кинбурнской косе, но это не означает полное освобождение территории от российских оккупантов. Там продолжаются боевые действия и системно уничтожается логистика врага, о чем заявлял спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ранее Региональное управление Сил терробороны «Юг» сообщило, что украинские защитники вытеснили кафиров с позиций на Кинбурнской косе, где уже подняли национальный флаг. Тогда говорилось, что враг вынужден отступать и эвакуировать уцелевший личный состав под огневым давлением Сил обороны Украины.

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