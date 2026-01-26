"Отступят" ли вслед за морозами графики отключений: где и когда не будет света 27 января

Отключение света 27 января / © ТСН.ua

Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Завтра, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Сколько очередей будут отключать одновременно, в «Укрэнерго» снова не уточнили.

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

