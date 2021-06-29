Отсутствие аппетита и смерть: в Днепропетровской области бешеная лиса напала на домашних животных

Отсутствие аппетита и смерть: в Днепропетровской области бешеная лиса напала на домашних животных

Эксперты говорят, что раз в год четвероногому нужно делать прививки против бешенства.

В Новомосковске Днепропетровской области дикая лиса напала на домашних животных. Оказалось, у хищника бешенство. В результате чего в микрорайоне ввели карантин.

Об этом сообщили в пресс-службе Новомосковского городского совета.

Инцидент произошел на улице Ивана Кутового. Там противоэпидемическая комиссия провела вирусологические исследования и подтвердила у лисы бешенство.

"Утвержденные меры по ликвидации очага бешенства, профилактики и недопущения распространения болезни на территории Новомосковска. Сейчас осуществляется комплекс профилактических и противоэпизоотических мероприятий", — рассказали в пресс-службе городского совета.

Там также отметили, что симптомы бешенства у зараженных животных зависят от стадии заболевания. Но в большинстве случаев, в первый день четвероногие становятся подавленными, лежачими, у них пропадает аппетит.

На второй день у животного появляется беспокойство, оно попытается спрятаться в угол, будет хватать ртом воздух и разгрызать свою еще не незажившую от укуса рану. Кроме того, животное может нападать на людей.

Период возбуждения длится 3—4 дня, на 6—8 день животное погибает.

Как себя обезопасить:

Необходимо ежегодно приводить животных к ветеринару и делать бесплатные прививки от бешенства.

В случае, если домашнее животное без видимых на то причин погибло, необходимо обратиться к ветеринару для установления причин смерти.

Если же на территорию населенного пункта зашли дикие животные, нужно принять меры безопасности, поскольку здоровые четвероногие, как правило, избегают встречи с людьми.

Напомним, в 30 километрах от Одессы на искусственных пляжах поселка городского типа Фонтанка в камнях поселились лисы. Дикие животные живут там уже около полугода и вовсе перестали бояться людей.

Что стоит знать о бешенстве у животных и как распознать симптомы заболевания

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