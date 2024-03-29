Отсутствие бани, черви в еде и бестолковые инструкторы: нардеп Гончаренко пришел в ужас от ситуации на учебном полигоне

Заинтересованным в наведении порядка нардеп пообещал при личном обращении назвать, о каком именно полигоне идет речь.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал скриншот своей переписки с военным, который проходит базовую общевойсковую подготовку на одном из учебных полигонов в зоне ответственности ОК "Север", где готовят новобранцев ВСУ.

В опубликованном сообщении мужчина, которому нардеп склонен доверять, перечислил главные недостатки "обучения".

По его словам, на полигоне крайне неудовлетворительно обустроен быт, в частности военные живут в палатках, не имеют возможности воспользоваться баней и постирать одежду, на кухне — антисанитария, из-за которой многие военные болеют.

“На раздаче стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде – черви. Результат – половина лагеря больны”, — пишет военный.

Также он обращает внимание на непрофессиональную учебу, которая проходит по “бумажкам”, которые сами же инструкторы называют ненужными, а практические тренировки часто вообще не проводятся.

“Вместо уроков выходим в лес и сидим. Иногда они травят байки, как воевали, если воевали”, — жалуется военный, заметив, что только три инструктора проводят занятия достойно.

Во время проверок, по словам военного, происходит "чистая армейская круговая порука" с запретом жаловаться на происходящее на полигоне.

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал сообщение о ситуации на учебном полигоне / Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

“ОК Север обратите внимание, пожалуйста. Давайте исправимся. Ну, берем людей мотивированных, которые хотят научиться и быть подготовленными. Ну, надо какой-то порядок, чтобы был. Прошу обратить внимание и главнокомандующего Сырского”, — прокомментировал это сообщение Алексей Гончаренко.

Заинтересованным в наведении порядка нардеп пообещал при личном обращении назвать, о каком именно полигоне идет речь.

Напомним, ранее журналист и писатель, эксплененный боевиков так называемой "ДНР", а теперь военнослужащий Станислав Асеев откровенно рассказал о проблемах в учебных центрах ВСУ, особенно с личным составом, направляемым из ТЦК. В частности, он рассказал о бездомном, которого в ТЦК мобилизовали с гнившими и сочившимися ногами.

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