Отсутствие бумаги и открытые туалеты: в одной из школ в Днепре дети стесняются ходить в туалет (фото)

Отсутствие бумаги и открытые туалеты: в одной из школ в Днепре дети стесняются ходить в туалет (фото)

В туалетах также нет ведер.

В Днепре в одной из школ разгорелся скандал из-за отсутствия туалетной бумаги в уборных и открытых кабинок. Из-за этого дети стесняются ходить в туалет.

О состоянии уборной написала в соцсети и прикрепила видео мама первоклассницы.

На ролике видно, как в туалете кабинки разделены только фанерой. В то же время в них нет ни туалетной бумаги, ни ведер — там есть лишь одно общее ведро. А очевидцы инцидента говорят, что наблюдается это в общеобразовательной школе №113.

"Крик родителей. Сюда ходят дети. Нет ни бумаги, ни ведер. Сотрудники школы жалуются, что забивается туалет. А куда девать бумагу детям шести лет? Я мама девочки, которая ходит в первый класс. Она не может сходить в туалет, потому что ходят все. Поэтому она терпит", — рассказала мама девочки.

Позже в школе все же попытались исправить ситуацию. Там поставили в уборной мусорные ведра и повесили туалетную бумагу.

Скриншот

ТСН.ua в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета сообщили, что обновление школьных туалетов в городе происходит "согласно плану".

"С 2018 года департаментом капитально отремонтировано около 500 туалетов в школах города. Такие туалетные комнаты с современными ремонтами, кабинками с дверью, бесконтактными сушилками и кранами. С 2021 ремонты происходят в соответствии с планом, который предоставили родительский и педагогический актив каждой школы. Относительно ситуации в школе, то туалетная бумага там уже есть", — сообщили нам в департаменте.

Напомним, что в Днепре воспитательница детского сада издевалась над ребенком.

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