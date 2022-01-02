Отсутствие локдауна, продолжение действия COVID-сертификатов и пилюли: чего ожидать в борьбе с коронавирусом в Украине

Отсутствие локдауна, продолжение действия COVID-сертификатов и пилюли: чего ожидать в борьбе с коронавирусом в Украине

На уровне областей очень многое зависит от местных органов власти.

С 3 декабря в Украине ограничили пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон". В основном речь идет об африканских странах. Также продолжают действовать нормы, относящиеся обязательно к тестированию невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только при появлении симптомов.

Об этом заявил "Суспильному" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Также сейчас власти продолжают работать с областями для того, чтобы полноценно выполнить весь объем медицинской субвенции для дооснащения больниц кислородными станциями. Скорее всего, до конца января эти работы будут выполнены.

"Есть определенные рискованные точки, как публичные массовые мероприятия, связанные с празднованием как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Поэтому со стороны Минздрава мы полностью обновили требования как к публичным и массовым мероприятиям, так и к функционированию горнолыжных курортов "По нашему убеждению, эти нормы могут минимизировать количество контактов и рисков инфицирования", — отметил он.

На открытом воздухе риск инфицироваться намного меньше, потому что вентиляция воздуха на достаточно хорошем уровне. Что касается празднования в закрытых помещениях, к ним действительно должны применяться достаточно жесткие ограничения в отношении невакцинированных лиц.

Сейчас ни в одной области Украины нет такой ситуации, чтобы был открыт или скрыт эпидемический процесс. Однако даже на фоне "красного" уровня эпидемической опасности на уровне областей очень многое зависит от местных органов власти.

Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все. Ведь "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям. Спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какова будет нагрузка и нет возможности, но локдаунов пока не ожидается.

Что касается продолжения действия COVID-сертификатов, то сейчас все прорабатывается технически: скорее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продолжены сертификаты в "Действии". Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата.

А что касается таблеток от COVID-19, то соответствующее соглашение уже заключено, ожидается появление таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально со снабжением. Они будут назначены в соответствии с протоколом, то есть будут назначаться врачами.

Напомним, в Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных.

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