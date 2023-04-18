Отсутствие судебного иммунитета РФ нужно закрепить в законе – судья Стасюк

По словам судьи Хозяйственного суда Киева Сергея Стасюка, для эффективного рассмотрения дел о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерацией, следует прямо закрепить в законодательстве отсутствие судебного иммунитета РФ.

Для эффективного рассмотрения дел о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерацией гражданам Украины и украинскому бизнесу, Верховная Рада должна закрепить в законе отсутствие судебного иммунитета РФ и определить процедуру уведомления государства о рассмотрении дел в условиях разрыва дипломатических отношений.

Об этом заявил судья Хозяйственного суда города Киева, кандидат юридических наук Сергей Стасюк.

В частности, действующее украинское законодательство до сих пор содержит препятствие для национальных судов в открытии производства по делам о возмещении ущерба, где ответчиком определена Российская Федерация. А именно – предусматривает положение о судебном иммунитете, который делает невозможным привлечение к рассмотрению в суде другого государства при отсутствии согласия компетентных органов этого государства.

"Решение данного вопроса лежит в плоскости международного частного права и требует времени. Поэтому Верховный Суд, в частности КГС ВС в своем постановлении от 14 апреля 2022 года (дело №308/9708/19), фактически положил начало судебной практике по игнорированию судебного иммунитета РФ, ввиду нарушения этим государством суверенитета Украины, а также ссылаясь на применение так называемого "деликтного исключения", согласно которому любой спор, возникший на территории Украины у гражданина Украины, даже с другой страной, может быть рассмотрен и решен судом Украины как надлежащим и полномочным судом.

Обратите внимание, что фактически произошла ситуация, когда суд, учитывая военно-политические обстоятельства, угрожающие существованию нашего государства, принял волевое решение и "подстроил" в хорошем смысле этого слова национальное законодательство к вызовам современности", - подчеркнул Сергей Стасюк.

К аналогичным выводам пришел Верховный Суд в постановлениях от 18 мая 2022 г. по делу № 428/11673/19 и по делу № 760/17232/20-ц, отметив дополнительные аргументы нераспространения судебного иммунитета Российской Федерации в спорных правоотношениях.

Хотя такие выводы Верховного Суда не носят обязательного характера при рассмотрении дел по искам субъектов хозяйствования о возмещении ущерба, причиненного агрессией РФ, все же, как отмечает Сергей Стасюк, хозяйственные суды используют его в своей практике.

Вопрос возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией, стал актуален еще с 2014 года, когда произошла аннексия Автономной Республики Крым и начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины. Однако, несмотря на длительную войну, судебная практика еще находится на этапе своего формирования. Более эффективному рассмотрению таких дел мог бы способствовать законодатель, путем принятия соответствующего закона об отсутствии судебного иммунитета РФ, отметил судья.

Более подробно о вопросах, требующих регулирования для надлежащего рассмотрения данной категории дел, можно прочитать в блоге судьи Сергея Стасюка.