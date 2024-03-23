Отсутствие света и графики отключений: какая ситуация в регионах после масштабной атаки

В Украине постепенно ликвидируют последствия масштабной вражеской атаки на объекты энергетики ночью 22 марта. Впрочем, есть отключение света в Харькове и Хмельницкой области, в Одессе – ввели графики.

О состоянии энергосистемы страны сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской области. Энергетики работают над поэтапным возобновлением питания потребителей по резервной схеме.

В Хмельницкой области все еще есть отключение потребителей. В регионе продолжаются ремонтные работы.

В Одесской области применены графики почасовых отключений электроэнергии из-за сетевых ограничений, произошедших из-за повреждений подстанций. В компании подчеркивают, что уцелевшие участки сети не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим потребностям.

Кроме того, этой ночью россияне снова нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. При атаке беспилотников и артиллерийских обстрелов была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и обесточены две магистральные линии. В результате была выведена с работы резервная схема питания Запорожской атомной станции, которую уже удалось восстановить.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированного ракетного удара по Украине 22 марта. Многим населенным пунктам удалось вернуть электроэнергию. Самая сложная ситуация остается в Харькове.

Читайте также: