Отсутствуют конечности, гениталии и веревки на шее: скольких людей и какого пола эксгумировали на кладбище в Изюме

После деоккупации Изюма в Харьковской области в городе обнаружили массовое захоронение.

На месте массового захоронения в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел. Среди них было 22 военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, из 447 тел погибших – 194 человека – это мужчины; 215 – женщины; 5 – детей. Кроме того, 11 — остатки лиц, пол не определен.

"У многих погибших отсутствуют конечности, связаны руки, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, ранены или отсутствуют гениталии, переломы ребер, колото-резаные ранения, сквозные шаровые ранения, веревки на шее", — сообщил Болвинов.

Как сообщалось, под Изюмом нашли захоронение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.

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