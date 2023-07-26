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Отсутствуют ракетоносители в Черном море и нет вражеских беспилотников, но ситуация может измениться — спикер ОК "Юг"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Отсутствуют ракетоносители в Черном море и нет вражеских беспилотников, но ситуация может измениться — спикер ОК "Юг"

Какая ситуация сейчас на юге / Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Стала известна ситуация по состоянию на 00:30 26 июля 2023 на юге

Стратегическая авиация противника пока не активна.

Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Сергей Братчук в социальных сетях.

В Черном море ракетоносители отсутствуют.

Пусков БпЛА типа "Шахед" не зафиксирован.

Однако около 1,5 часов нужно противнику, чтобы вывести борта стратегической авиации (Ту-22м3) на боевые рубежи в акватории Черного моря для нанесения ракетных ударов.

Также возможен вывод дополнительных единиц флота в акваторию Черного моря.

Береговой ракетный комплекс "Бастион-П" (КР "Оникс") находится на западном побережье Крыма. Ракеты такого типа усложнены для сбития.

Поэтому не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, переходите в укрытие. Ситуация может изменяться ночью.

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