Отсутствуют ракетоносители в Черном море и нет вражеских беспилотников, но ситуация может измениться — спикер ОК "Юг"

Стала известна ситуация по состоянию на 00:30 26 июля 2023 на юге
Стратегическая авиация противника пока не активна.
Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Сергей Братчук в социальных сетях.
В Черном море ракетоносители отсутствуют.
Пусков БпЛА типа "Шахед" не зафиксирован.
Однако около 1,5 часов нужно противнику, чтобы вывести борта стратегической авиации (Ту-22м3) на боевые рубежи в акватории Черного моря для нанесения ракетных ударов.
Также возможен вывод дополнительных единиц флота в акваторию Черного моря.
Береговой ракетный комплекс "Бастион-П" (КР "Оникс") находится на западном побережье Крыма. Ракеты такого типа усложнены для сбития.
Поэтому не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, переходите в укрытие. Ситуация может изменяться ночью.
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