«Отталкиваемся от дна»: эксперт рассказал о состоянии энергетики

Восстановление ключевых элементов системы может принести ощутимое облегчение в ближайшее время.

Украинская энергетика

Украинская энергетика / © Associated Press

Украина постепенно начинает отталкиваться от «дна» в энергетической сфере, а восстановление высоковольтных сетей и генерации позволяет ожидать улучшения ситуации уже через несколько дней.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Я скорее сторонник того, что мы сейчас постепенно начинаем отталкиваться от дна. То восстановление высоковольтных сетей и генерации в системе, которое, как мне кажется, по планам должно произойти, позволяет говорить, что через два-три дня уже будет немного легче», — отметил эксперт.

В то же время, Харченко подчеркнул, что графики отключений электроэнергии будут сохраняться, однако их характер изменится.

«Я не говорю, что графики отключений исчезнут или еще что-то, но по меньшей мере они будут уже предсказуемы и в основном мягче, чем это сегодня», — пояснил он.

По словам директора Центра исследований энергетики, текущие тенденции позволяют с аккуратным оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий.

«Поэтому у меня скорее положительный взгляд на развитие событий», — подытожил Харченко.

Ранее сообщалось, что в Украине во вторник и среду будут действовать более жесткие графики отключения электроэнергии из-за похолодания и роста потребления.

Мы ранее информировали, что в ISW заявили, что Кремль использовал «энергетическое перемирие» для накопления ракет и давления на мирные переговоры.

