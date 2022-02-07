"Оттепель и аномально высокая температура": синоптик спрогнозировал в Украине "репетицию весны"

В Украине на этой неделе будет и снег, и туман, и дождь.
Погода в Украине в течение текущей недели будет весенней – ожидается оттепель с осадками и аномально высокими температурами.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
"В течение следующей недели украинцев ждет репетиция весны с длительными оттепелями и аномально высокими температурами. На территории Украины ближайшую неделю имеет все шансы быть аномально теплой с достаточным количеством осадков и длительными оттепелями, которые будут сопровождаться туманами и активным снеготаянием", — сказано в сообщении.
В течение 7 – 13 февраля в Украине температура будет подниматься на 3-7 ° С выше климатической нормы. В течение всей недели в регионах будет снег, мокрый снег, дождь, туман. Наиболее интенсивными осадки ожидаются в западных и северных областях страны.
"В южных регионах и Крыму температурный фон стабильно ожидается положительным, и осадки преимущественно в виде дождей", — добавил синоптик.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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