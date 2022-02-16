Оттепель и угроза потопов: в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды до 2 метров

Оттепель и угроза потопов: в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды до 2 метров

Больше всего вода может подняться в нижнем течении Боржавы и выйти на пойму.

В четверг и пятницу, 17-18 февраля, на западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"На реках бассейнов Прута и Сирету, в связи с оттепелью и осадками, ожидается повышение уровней воды на 0,2 — 0,7 м над уровнями на 08:00 16 февраля, на горных участках рек, дальнейшее разрушение ледового покрова без негативных последствий", — говорится в сообщении.

Также в эти дни, 17-18 февраля, на реках Закарпатья повысится уровень воды (над уровнями на 8:00 16 февраля) на 0,5-1,5 м, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы – до 2,0 м, возможен начальный выход воды на пойму (I уровень опасности – желтый).

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