Отток молодежи за границу: Вениславский объяснил, как выезд 18-22-летних изменит экономику Украины

Народный депутат Федор Вениславский

Реклама

Разрешение военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать из Украины для получения образования и опыта уже создало определенные дисбалансы на внутреннем рынке труда. Несмотря на жалобы предпринимателей, власти считают это решение стратегически правильным и рассчитанным на долгосрочную перспективу.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга, который состоялся в Киеве в среду, 1 октября.

«Ситуативный» отток не вредит экономике

Федор Вениславский подтвердил сообщение о том, что часть молодых людей воспользовалась возможностью обучения за границей, что привело к их увольнению и выезду. Хотя это создает ситуативные дисбалансы на рынке труда, депутат убежден, что негативного влияния на экономику государства не будет.

Реклама

Полную картину ситуации, в частности точное количество выехавших и вернувшихся, можно будет оценить лишь впоследствии.

«Мы можем оценивать полную картину через пол года или год, когда будет понятно, сколько людей вернулось», - отметил Вениславский.

Депутат также подчеркнул, что это разрешение никак не влияет на мобилизационные процессы. Поскольку мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет, отток молодых людей не угрожает обороноспособности страны.

Никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся. Отток молодых людей не создает угрозы безопасности и обороне государства», — подчеркнул нардеп.

Реклама

Долгосрочная стратегия восстановления

Вениславский пояснил, что упрощенный выезд молодежи является частью долгосрочной стратегии, позволяющей получать образование и опыт за границей. Эти знания и навыки станут решающими для восстановления после войны.

Нардеп подчеркнул, что молодые люди, которые получат образование и опыт за рубежом, позже вернутся и будут активно участвовать в восстановлении Украины, что в конечном итоге выгодно государству.

"В общем, я думаю, что это правильное решение, свидетельствующее о том, что Украина, даже в условиях ведения войны, она не превращается в какое-то закрытое государство, она является полноценным членом будущего Европейского Союза", - сказал политик.

Напомним, около месяца назад Кабмин разрешил выезд за границу украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет. После этого более трети компаний в Украине испытали отток кадров.