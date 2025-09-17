Отца убитой в США Ирины Заруцкой выпустили из Украины: что известно

Граница / © ТСН

Реклама

Отец Ирины Заруцкой, убитой в США, смог выехать из Украины, чтобы попрощаться с дочерью.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он опроверг распространяющуюся в СМИ информацию о якобы запрете на выезд мужчины.

Реклама

Демченко заявил, что информация о том, что отца погибшей девушки не выпустили из Украины, «абсурдна» и не соответствует действительности. Он подчеркнул, что мужчина не получал отказа в пунктах пропуска и не обращался к ним по этому вопросу раньше.

«Могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на разных информационных ресурсах… они не соответствуют действительности», — сказал Демченко.

Убитая украинка Ирина Заруцкая

Помощь ГНСУ и выезд на похороны

Спикер ГНСУ сообщил, что пограничники, напротив, оказывали необходимую помощь мужчине по оформлению документов для выезда. Он отметил, что отец Ирины Заруцкой на днях выехал за пределы Украины «на основании обстоятельств гуманитарного характера».

«И сейчас могу констатировать то, что он на днях все же уехал за пределы Украины… Ему оказывается консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью», — добавил Демченко.

Реклама

В конце брифинга он выразил соболезнования семье и призвал медиа «не манипулировать этой темой» и распространять только проверенную информацию, чтобы не причинять дополнительную боль семье.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

22 августа в Северной Каролине (США) трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. В общественном транспорте на девушку с ножом напал 34-летний бездомный Декарлос Браун, задержанный непосредственно с поличным.

Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения и видео обнародовали местные СМИ. Убийство украинской беженки вызвало резонанс в США и повлекло за собой политический скандал. Сторонники Дональда Трампа заявили о умалчивании трагедии частью медиа, а сам президент США заявил, что убийца должен получить смертный приговор.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый объяснил своей сестре, почему напал именно на Заруцке.

Реклама

Ирина переехала в США вместе с мамой, братом и сестрой три года назад, в то время как отец остался в Украине. Семья вспоминает девушку как «талантливую и преданную искусству художницу». Она окончила киевский колледж по специальности «Искусство и реставрация», работала в магазине и занималась восстановлением исторических зданий и артефактов.

В августе 2022 года Ирина с семьей поселилась в Шарлотте. Там она подрабатывала выгулкой собак, работала в магазине одежды и пиццерии, мечтала стать ветеринарным помощником. Кроме того, девушка занималась модельной деятельностью и сотрудничала с фотографией и визажисткой Ульяной Козловской.