Отцу - 18, сыну - только год: РФ убила юную семью переселенцев в Прилуках

Сергей Левичев / © Суспільне

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В результате ракетного удара РФ по Прилукам на Черниговщине в числе 22 жертв погибли 18-летний Сергей Левичев и его годовалый сын Алексей, переехавшие сюда из прифронтового Изюма. Жена Сергея получила тяжелые ранения и сейчас находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин в комментарии «Суспільне Харків» и в своем Facebook.

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Сергей Левичев вместе с женой и годовалым сыном Алексеем переехали в Прилук Черниговской области менее месяца назад после того, как Россия разрушила их жилье в Изюме на Харьковщине.

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«Их дом пострадал где-то чуть больше месяца назад. Он был прямо рядом с эпицентром взрыва. Я там был лично, видел, мы вместе были с начальником службы по делам детей. Действительно, условий там не было. Мы настаивали на том, чтобы они уехали, потому что ребенок очень маленький. Они согласились», — рассказал Мацокин.

По его словам, волонтеры вывезли молодую семью в Прилук.

Чиновник рассказал, что Сергей был сиротой. Учился в профессиональном лицее в Изюме.

«Так вышло, что знаю слова классного руководителя. Он и директор лицея сказали, что от него были хорошие впечатления. Ребенок-сирота, но он работал, ребенок такой был у них чистенький, нормальный. Парень пытался нормально жить, ответственен. Все говорят, что он не супер учился, но хороший парень был», — говорит Мацокин.

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Маленький Алексей родился в молодой семье в марте 2025 года. Его мать тоже из Изюма. Девушка находится в тяжелом состоянии после удара.

Кровавый удар РФ по Прилукам: последние новости

Напомним, что сегодня, 7 октября, Прилуки в Черниговской области оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты.

ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.

По состоянию на 8 октября известно о 22 погибших. Среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения, в том числе семеро детей.

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