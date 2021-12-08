Отвели в сторону и отобрали телефон: в Сумах молодые люди с пистолетом напали на подростка

Отвели в сторону и отобрали телефон: в Сумах молодые люди с пистолетом напали на подростка

Один из них ранее уже был судим.

В Сумах двое вооруженных молодых людей напали на подростка и отобрали у него мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как выяснилось, инцидент произошел на улице Кооперативной. Там два молодых человека подошли к 16-летнему парню, отвели его в сторону и угрожая пистолетом отобрали смартфон. После чего скрылись с места происшествия. О случившемся правоохранителям впоследствии сообщила мама потерпевшего.

Спустя три часа стражи порядка задержали подозреваемых в разбое. Ими оказались местные жители 17 и 19 лет.

“Младший из злоумышленников уже был судим по ч. 1 ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилья") и ч. 2 ст. 189 ("Вымогательство") УК Украины. Оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.2 ст. 187 (“Разбой”) УК Украины”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что в Запорожье подростки полтора часа колотили ногами школьниц. Родителям жертв настоятельно рекомендуют забрать заявления.

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