Отвернете удачу и деньги: как не нужно украшать елку для встречи 2023 года

Какие игрушки нельзя вешать на елку, чтобы не было беды в 2023 году

2022 год близится к концу, для украинцев он был очень тяжелым. С большой надеждой граждане Украины готовятся встретить Новый 2023 год. Считается, что для того, чтобы следующий год принес удачу, обидеть.

Как лучше не украшать елку, чтобы не разгневать Черного Водяного Кролика

Поскольку кролик — животное скромное и нешумное, елку нужно выбирать небольшую, а украшения — скромные. Если у вас большая елка, лучше замените ее на размером поменьше

Важно не использовать цвета, которые не любит кролик. Исходя из того, что кролик черный, елку можно украсить игрушками черного цвета. Не стоит относиться к этому цвету как к олицетворению чего-то плохого. Кролик любит и другие природные цвета., такие как синий, синий, зеленый, белый. Главное, чтобы оттенки этих цветов были естественными, не ядовитыми. Елку не нужно делать очень яркой, кролику это не понравится точно.

Как нельзя украшать елку

Игрушки на елку должны быть также неяркими, из природных материалов, натуральными. Кролик терпеть не может пластиковые изделия, металлические не подходят к водной стихии, которая будет властвовать в следующем году. Лучше всего подойдут деревянные игрушки, бумажные, керамические, еще лучше, если они будут сделаны своими руками из природных материалов. Избегайте игрушек в форме животных хищников. Фигурка тигра, медведя, дракона точно лишит удачи и не принесет счастья в следующем году. Кстати, если на елке будут висеть зайчики и кролики, кролику это понравится.

Как нельзя украшать елку

Водную стихию следующего года нужно задобрить светом, символизирующим огонь. Повесьте чуть больше гирлянд, светильников, лучше всего, если они будут на батарейках. Сам свет поможет прогнать уныние, боль и отчаяние, вселит надежду

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