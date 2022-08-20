Ответ на атаку ВСУ по вражеской базе: оккупанты обстреляли жилой квартал в Мелитополе

Россияне нанесли ракетный удар по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена ночью. Случилось это после того, как Вооруженные силы Украины попали по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

"Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область. Поэтому орки решили прибегнуть к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке", — подчеркнул мэр.

По его словам, российские оккупанты выпустили ракету из бывшего Акимовского района. В результате вражеской атаки один житель пострадал. Он находится в больнице. Кроме того, около десяти гражданских домов потерпели разрушение.

Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров называет последние две недели адскими для врагов. Ведь практически каждый день раздаются взрывы в местах дислокации вражеской техники и складов боеприпасов армии России.

Читайте также: