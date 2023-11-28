Ответ на блокаду границы: украинские водители устроили акции протеста на дорогах Польши

На границе до сих пор находится 2700 украинских грузовиков.
Украинские водители перекрыли дорогу в Польше. Таким образом они ответили на блокаду границы польскими перевозчиками.
Об этом сообщает RMF24.
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Во вторник, 28 ноября, в Пшемысле и на подъездной дороге к приграничному городу Медика образовались гигантские пробки. Причиной послужили блокады дорог, которые в ответ на протест польских водителей организовали водители из Украины.
"Сейчас я еду из Пшемысля в Медыку. Украинские водители протестуют, они заблокировали два перехода. Они ходят по пешеходным переходам, поэтому, если есть возможность, избегайте этого участка дороги", – отметил очевидец.
Известно, что одно из действий произошло на кольцевой развязке Леха Качиньского в Пшемысле на восточной окраине города. Здесь проходит национальная дорога №28, ведущая к пограничному переходу в Медыке. По данным полиции, группа из 30 человек в несколько минут и дольше заходила на пешеходные переходы, перекрывая движение. Идентичный сценарий происходил и в Медыке – водители выезжали на ту же национальную трассу. Местным жителям иногда было сложно вернуться домой.
Напомним, 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих упразднить транспортный безвиз для Украины.
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