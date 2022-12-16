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Ответ Пентагона на угрозы РФ и увеличение поставок ПВО для Украины: главные новости ночи 16 декабря 2022

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Ответ Пентагона на угрозы РФ и увеличение поставок ПВО для Украины: главные новости ночи 16 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

Главные новости ночи 16 декабря 2022 года:

  • В Пентагоне заявили, что не разрешат "российским комментаторам" влиять на военную помощь для Украины. Читать дальше –>
  • ЕС выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год. Читать дальше –>
  • Украинские АЭС работают на максимальную мощность – "Энергоатом". Читать дальше –>
  • Путин использует два рычага, чтобы заставить Украину пойти на уступки – ISW. Читать дальше –>
  • Страны ЕС на саммите договорились увеличить поставки систем ПВО для Украины. Читать дальше –>

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