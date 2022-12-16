Ответ Пентагона на угрозы РФ и увеличение поставок ПВО для Украины: главные новости ночи 16 декабря 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 16 декабря 2022 года:
- В Пентагоне заявили, что не разрешат "российским комментаторам" влиять на военную помощь для Украины. Читать дальше –>
- ЕС выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год. Читать дальше –>
- Украинские АЭС работают на максимальную мощность – "Энергоатом". Читать дальше –>
- Путин использует два рычага, чтобы заставить Украину пойти на уступки – ISW. Читать дальше –>
- Страны ЕС на саммите договорились увеличить поставки систем ПВО для Украины. Читать дальше –>
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