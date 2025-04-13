Ответ России на все предложения о мире— Залужный об ударе по Суммах

Ракетный удар по Сумам

Реклама

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на преступный удар РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля.

Об этом он написал в соцсети Х.

«В это Вербное воскресенье люди собирались на службу, когда российская баллистическая ракета попала в жилой квартал города Сумы. Многие погибли, еще больше были ранены. Спасательные работы продолжаются. Умышленный ракетный обстрел мирных жителей на большой христианский праздник – это ответ России на все предложения мира и прекращение огня», – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы . В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.

Число пострадавших в Сумах возросло до 99 человек, из них 11 детей.