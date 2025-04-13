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- Украина
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Ответ России на все предложения о мире— Залужный об ударе по Суммах
Залужный отметил, что удар по Сумам – это сознательная атака России против мирных жителей.
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на преступный удар РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля.
Об этом он написал в соцсети Х.
«В это Вербное воскресенье люди собирались на службу, когда российская баллистическая ракета попала в жилой квартал города Сумы. Многие погибли, еще больше были ранены. Спасательные работы продолжаются. Умышленный ракетный обстрел мирных жителей на большой христианский праздник – это ответ России на все предложения мира и прекращение огня», – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы . В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.
Число пострадавших в Сумах возросло до 99 человек, из них 11 детей.