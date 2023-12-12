Ответ венграм Закарпатья: Орбан предложил заменитель членства в ЕС для Украины

По мнению Орбана, Европейский Союз должен преследовать цель не юридически сложного членства, а стратегического партнерства с Украиной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в ответ на обращение организаций венгерской общины в Украину с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Киева с Евросоюзом.

Об этом в комментарии венгерскому информагентству МТИ сообщил спикер Орбана Берталан Хаваш, передает "Европейская правда".

В письме премьер Венгрии заверил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине", и повторил, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины в ЕС и начинать переговоры с ней не ко времени.

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"Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной", – подчеркнул он.

"Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной развивающейся стране", — подытожил Орбан.

Накануне стало известно, что лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Обращение подписали председатель Береговского городского территориального общества Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель "Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш, депутат Закарпатской областной.

Напомним, лидеры венгерских общин Закарпатья призвали главу Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В заявлении представители венгерского национального сообщества Закарпатья обратились к руководителям с "большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, запланированного на 14-15 декабря 2023 года".

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