Ответ за Харьков: Зеленский объяснил блекауты в Белгороде

Зеленский об ударах по энергетике РФ

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время блекауты участились в Белгороде и Белгородской области, и действительно ли Украина в ответ «выбивает» энергетику в приграничных районах РФ.

Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами.

«Мы не изменили позиции. Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, — это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и т.д. Откуда летят ракеты в Харьковскую область? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Также они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Возможно, им там в Белгороде достаточно в комфорте оставаться, если они так делают», — отметил Зеленский.

Президент предупредил, что россияне должны понять: если они хотят украинцам делать блекауты, украинцы будем делать то же самое.

«Здесь нет никаких секретов. Враг должен ощущать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области, расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении. Наши, кстати. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда стоит задача», — подытожил он.

Напомним, что в Белгороде 6 октября вторично за сутки произошел блекаут.

28 сентября в российском Белгороде после удара по местной ТЭЦ пропало электричество и водоснабжение.