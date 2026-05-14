Украина должна давать жесткий отпор на российский террор, нанося удары не только по военным объектам, но и по политическим центрам и личным резиденциям российского диктатора. Законной целью для украинских дронов является как сама Москва, так и Валдай, где прячется Владимир Путин.

Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

По словам эксперта, Украина ночью уже продемонстрировала свою мощь, запустив по территории агрессора сотни беспилотников. Он подчеркнул, что подобные атаки должны стать регулярными.

«Я уверен, что по Москве нужно обязательно бить. Потому что это, кроме военного, еще будет иметь и политическое и эмоциональное значение, потому что продемонстрирует, что Москва не защищена, несмотря на то, что они стянули туда большое количество ПВО», — убежден Гетман.

Ветеран заметил, что в России уже начинаются определенные протестные движения. Население начинает осознавать, что так называемая СВО длится слишком долго, а война пришла непосредственно в их дома.

Какие направления для атак

Гетман выделил три ключевые цели, по которым Украина должна избивать одновременно, чтобы парализовать военную машину Кремля и заставить диктатора остановиться.

«В ответ нам нужно бить по Москве, по Валдаю, по нефтеперерабатывающей отрасли РФ, чтобы сократить возможности РФ продолжать военные действия. Надо бить по всем этим трем направлениям, ведь у нас хватает дронов для таких атак», — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание майор в отставке уделил вопросу атак на резиденцию диктатора, вокруг которой идут международные дискуссии.

«По поводу Валдая, Трамп просит не атаковать резиденцию Путина. Удивительно, а почему нельзя атаковать бункер, где скрывается Путин, главнокомандующий российской армией? Согласно международному праву, страна, страдающая агрессией, имеет право атаковать военные объекты и военных. И законной целью является верховный главнокомандующий», — резюмировал Гетьман.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив 731 средство нападения: 56 ракет и 675 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 693 целей. Основной удар был направлен в Киев. По состоянию на утро атака продолжалась, были зафиксированы новые группы дронов.

Также, накануне, 13 мая, российская армия совершила массированную атаку дронами по Украине. В частности, в западных областях. Главными целями оккупанты стали энергетическая инфраструктура и железная дорога — важные транспортные узлы в Ровенской и Волынской областях.

К слову, президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ использовала новую тактику, направленную на максимальную перегрузку украинской системы ПВО и удары по критической инфраструктуре и городам.

По словам главы государства, самая сложная ситуация после атаки сложилась в Киеве, где продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома.

