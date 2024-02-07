"Ответим России на каждую ракету, на каждый "Шахед": Зеленский обратился к украинцам

Зеленский подчеркнул, что Украина должна не только усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери.

Вечером, 7 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Преступные удары РФ

По словам президента, в Киеве еще до вечера шел разбор завалов после российского утреннего удара.

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Он напомнил, что в результате преступного удара оккупантов по жилому дому в Киеве погибли 4 человека, еще десятки пострадали.

"Николаев, Харьков, Львовская область, Днепровщина, Хмельнитчина, Киевщина, Херсонщина – в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения", – отметил глава государства.

Зеленский заверил, что Украина ответит России на каждую ракету и "шахед".

"Наша задача в этом году – не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери. В частности, это касается замороженных российских активов – и государства-террориста, и лиц, которые с ней связаны. Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу", – сказал он.

Международная политика

Президент Зеленский сегодня провел встречу с главой европейской дипломатии Боррелем. В частности, на встрече говорили о конфискации российских активов.

Также Зеленский рассказал евродипломату об актуальной ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

"Мы говорили о европейском решении по миллиону снарядов для артиллерии — для наших воинов. И я благодарен за все усилия, чтобы реализовать это решение и чтобы дать нашим ребятам на передовой больше возможностей. Господин Боррель пообещал, что договоренности будут реализованы", — сказал президент. .

Владимир Зеленский встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем / Фото: Офис президента Украины

Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу со спикером и депутатами парламента Болгарии.

"Мы в Украине очень ценим поддержку и принципиальность Болгарии. Мы обсудили с представителями болгарского парламента и работу по Формуле мира, и ситуацию в нашем Черноморском регионе, и наше двустороннее сотрудничество, в том числе в оборонной сфере", – отметил он.

Фронт

Зеленский поблагодарил боевых бригад, особенно отличившихся на фронте. А именно:

47-ю отдельную механизированную бригаду из Авдеевского направления;

79-ю отдельную бригаду ДШВ из Марьинского направления;

93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" из Бахмутского направления;

54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Мазепы и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду с Сиверского направления;

артиллеристов 40-й отдельной артиллерийской бригады

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