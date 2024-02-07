"Ответим России на каждую ракету, на каждый "Шахед": Зеленский обратился к украинцам

Зеленский подчеркнул, что Украина должна не только усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери.
Вечером, 7 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Преступные удары РФ
По словам президента, в Киеве еще до вечера шел разбор завалов после российского утреннего удара.
Он напомнил, что в результате преступного удара оккупантов по жилому дому в Киеве погибли 4 человека, еще десятки пострадали.
"Николаев, Харьков, Львовская область, Днепровщина, Хмельнитчина, Киевщина, Херсонщина – в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения", – отметил глава государства.
Зеленский заверил, что Украина ответит России на каждую ракету и "шахед".
"Наша задача в этом году – не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери. В частности, это касается замороженных российских активов – и государства-террориста, и лиц, которые с ней связаны. Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу", – сказал он.
Международная политика
Президент Зеленский сегодня провел встречу с главой европейской дипломатии Боррелем. В частности, на встрече говорили о конфискации российских активов.
Также Зеленский рассказал евродипломату об актуальной ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.
"Мы говорили о европейском решении по миллиону снарядов для артиллерии — для наших воинов. И я благодарен за все усилия, чтобы реализовать это решение и чтобы дать нашим ребятам на передовой больше возможностей. Господин Боррель пообещал, что договоренности будут реализованы", — сказал президент. .
Кроме того, сегодня Зеленский провел встречу со спикером и депутатами парламента Болгарии.
"Мы в Украине очень ценим поддержку и принципиальность Болгарии. Мы обсудили с представителями болгарского парламента и работу по Формуле мира, и ситуацию в нашем Черноморском регионе, и наше двустороннее сотрудничество, в том числе в оборонной сфере", – отметил он.
Фронт
Зеленский поблагодарил боевых бригад, особенно отличившихся на фронте. А именно:
- 47-ю отдельную механизированную бригаду из Авдеевского направления;
- 79-ю отдельную бригаду ДШВ из Марьинского направления;
- 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" из Бахмутского направления;
- 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Мазепы и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду с Сиверского направления;
- артиллеристов 40-й отдельной артиллерийской бригады
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