Ответственность перед ТЦК: что будет за нарушение правил военного учета – адвокат

Что изменится с 18 мая и как быть, если нет возможности успеть в военкомат из-за огромных очередей.

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации, но также существует и уголовная ответственность.

Об этом сказал во время телемарафона адвокат Николай Максимов.

"Уголовная ответственность наступает только в случаях, когда лицо злостно уклоняется от мобилизации", – отметил юрист.

Он перечислил возможные случаи. Например, это, как правило, бывает после того, как лицо прошло ВЛК и уже должно отбыть в учебный центр или соответствующую воинскую часть. И в таком случае если человек отказывается, то наступает уголовная ответственность.

"Если мы говорим о менее тяжелой ответственности в форме административной ответственности, то во-первых, это может быть нарушение правил военного учета. То есть человек с 2022 года ни разу не явился в территориальный центр комплектования, не восстановил личные данные и таким образом нарушила КУоАП... И есть другая статья Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая также предусматривает соответствующие штрафные санкции", – объяснил адвокат.

Но стоит заметить, что на сегодняшний день размер штрафа относительно незначительный: от 1 тысячи до 8,5 тысяч гривен, в этих пределах предусмотрен соответствующий штраф.

"Если мы говорим о том законодательстве, которое уже на сегодняшний день было принято и 18 мая вступает в соответствующую силу, то все военнообязанные должны с момента принятия президентом указа... посетить территориальные центры комплектования для обновления персональных данных. Но закон предусматривает не только личное присутствие и посещение территориального центра... но и потенциально может быть обновление персональных данных либо через личный кабинет, еще находящийся на стадии разработки, либо через центр предоставления административных услуг", – отметил эксперт.

Если не обновить свои данные и не прийти в ТЦК

В случае если военнообязанный не обновит свои данные и не явится в ТЦК, руководитель территориального центра... имеет право обратиться в органы полиции, которые объявляют такое лицо в розыск и соответственно пытаются этого военнообязанного найти и доставить в территориальный центр .

В случае если это невозможно сделать – человек постоянно не проживает по месту регистрации или по месту регистрации своего ВПЛ, то тогда полиция передает такую информацию в обратном порядке в территориальный центр и ТЦК уже имеет право обратиться в суд с позывным заявлением об ограничении гражданину в праве. управление транспортным средством.

Без ТЦК: альтернативные способы обновления персональных данных

По словам адвоката, в мае-середине июня 2024 должны заработать альтернативные способы обновления персональных данных, заработает личный кабинет. Возможность обновить персональные данные в территориальных центрах комплектования.

"Но если все же действительно и объективно из-за того, что будет техническая невозможность, будут огромные очереди, человек не сможет попасть в территориальный центр... то в таких случаях существует способ сесть написать соответствующее письмо в письменной форме и предупредить, что есть такой военнообязанный (есть соответствующие данные, есть адрес, номер телефона) и сообщить территориальный центр... И в таком случае ТЦК не сможет привлечь соответствующего военнообязанного к какой-либо ответственности", — отметил эксперт.

Напомним, по Сети ходят видео, где представители военкоматов "пакуют" всех подряд Жалобы постоянно появляются в разных областях страны. Впрочем, больше скандалов вытекает именно из Львовщины.

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