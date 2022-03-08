Ответственность за смерти на тех, кто до сих пор не обезопасил небо Украины - Зеленский

Ответственность за смерти на тех, кто до сих пор не обезопасил небо Украины - Зеленский

Вина – на оккупантах.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул важность закрытия украинского неба в войне с российскими захватчиками.

"Вина за каждую смерть в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, - на российском государстве. Безусловно - на российских военных. На тех, кто отдает и выполняет эти преступные приказы, кто нарушил все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ.

Вина - на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то в кабинетах, очевидно, необходимо решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо от российских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов, от этих бомб, ракет, хотя может. Кто не помогает снять блокаду. Сотни тысяч людей в городах на грани жизни и смерти. Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации, жизненно необходимой противоракетной обороны. Жизненно необходимо", - отметил Зеленский в обращении 8 марта.

Напомним, ранее США ответили, что не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua