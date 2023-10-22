Ответственность за уклонение от мобилизации: юрист указал на неожиданный казус

Формально в Украине отсутствует как уголовная, так и административная ответственность за уклонение от мобилизации.

Такое неожиданное мнение высказал в интервью ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец.

Юрист напомнил, что внесенными изменениями в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс предусмотрено, что за неявку в военкомат наступает административная ответственность в виде штрафа или, если это произошло несколько раз, может стоять вопрос о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

"В соответствии с требованиями украинского законодательства, изменения в законы, прежде всего, в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс должны вноситься исключительно отдельными законами", — подчеркнул Ростислав Кравец.

Однако, по его словам, последние такие изменения об ответственности за уклонение от мобилизации были внесены законом, которым одновременно вносились изменения в 43 закона, уставы и кодексы.

"То есть в соответствии с прямыми нормами самих этих кодексов и законов, все эти изменения ничтожны. Если мы так откровенно посмотрим на украинское законодательство, то формально ответственность за уклонение от мобилизации как уголовная, так и административная — она отсутствует", — обратил внимание на неожиданный казус юрист.

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Напомним, в Минобороны Украины анонсировали изменения по мобилизации и работе военно-врачебных комиссий, которые должны помешать военнообязанным гражданам "создавать для себя условия во избежание мобилизации".

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