Отвлек разговором: в Одесской области "опытный" подросток дерзко ограбил женщину

У парня были проблемы с законом, но теперь придется отсидеть срок.

В Измаиле 15-летний парень ограбил женщину, которая направлялась в магазин. Он вырвал у нее кошелек и скрылся.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник отвлек разговором 55-летнюю женщину, направлявшуюся в магазин, и внезапно вырвал из ее рук пакет с кошельком. Потерпевшая сразу обратилась в полицию. По ее описанию правоохранители за считанные часы разыскали подростка у местного рынка.

Деньги полицейские вернули владелице, кошелек злоумышленник успел выбросить.

В полиции также отметили, что подростка уже пять раз уличали в воровстве и грабежах. В прошлый раз, взирая на его возраст, суд назначил ему в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест, однако правонарушитель пренебрег им.

Теперь парню грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.

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