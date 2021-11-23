Отвлекся на телефон: в Ровенской области водитель сбил электроопору и влетел в забор дома (видео)

Отвлекся на телефон: в Ровенской области водитель сбил электроопору и влетел в забор дома (видео)

19-летний парень не справился с управлением.

В Ровенской области водитель легковушки снес электроопору и влетел в забор частного дома. 19-летний водитель объяснил, что он отвлекся на телефон.

Инцидент произошел в городе Дубно на улице Стракловской, пишет "Ровно Вечернее". После аварии он покинул место ДТП.

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Полицейские оперативно его разыскали недалеко от места аварии. Нарушителем оказался 19-летний житель бывшего Млиновского района. По словам парня, он отвлекся на мобильный телефон, поэтому не справился с управлением. А место происшествия оставил, потому что был в шоковом состоянии.

Алкотестер показал, что водитель алкоголь не употреблял.

Напомним, несовершеннолетняя водитель за рулем кроссовера устроила аварию в Полтавской области. Четверо человек оказались в больнице. Это произошло в селе Малая Кохновка под Кременчугом. Компания молодых людей решила прокатиться по дороге вдоль леса. В салоне "Тойоты", кроме 17-летнего водительницы, находились трое юношей 18,19 и 20 лет. На скорости машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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