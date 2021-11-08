Отыграл весь матч в 70 и стал рекордсменом: в Украине определили самого старшего футболиста

Им стал Петр Федоренко из села Хотов Киевской области.

Отыграл весь футбольный матч в 70 и стал рекордсменом. Петр Федоренко отныне самый старший футболист Украины.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 ноября.

И что примечательно - всю свою карьеру посвятил одной команде своего родного села Хотов Киевской области, когда впервые вышел в ее составе на поле 55 лет назад. Успел побыть и игроком, и тренером, и организатором футбольных матчей. Петр Федоренко до сих пор в составе команды и периодически выходит на поле.

90-минутный матч "на рекорд" на первенство района отыграл почти месяц назад, а вот награду получил только сейчас. Дальше же собирается претендовать и на мировой рекорд. В настоящее время он принадлежит 73-летнему израильскому вратарю.

Новости Украины: Петр Федоренко отныне самый старший футболист страны

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