Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Отжимал" деньги у солдат: в Одесской области разоблачили чиновника воинской части

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Отжимал" деньги у солдат: в Одесской области разоблачили чиновника воинской части

Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесщины.

Военный из Одесской области требовал от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

В случае отказа военный угрожал подчиненным проблемы с прохождением службы и даже физической расправой.

В настоящее время работники ДБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных. В общей сложности злоумышленник обогатился более чем на 600 тысяч гривен.

© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Военнослужащего поставлено в известность о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34)., ч. 5 ст.426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

"Отжимал" деньги у военных - громкое задержание

"Отжимал" деньги у военных - громкое задержание

Напомним, работники ДБР сообщили о подозрении правоохранителю, который организовал схему незаконной переправки лиц призывного возраста через госграницу Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
307
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация