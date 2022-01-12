"Овца тупая": в отеле в Карпатах из-за замечаний о завтраке избили туристов, которые заплатили 80 тыс. грн

На рецепции туристов якобы избили работники гостиницы.
В Карпатах в одной из гостиниц якобы избили туристов из Киева из-за замечаний о невкусном завтраке. Впоследствии их хотели еще и выселить.
Об этом сообщают "Викна".
За проживание в отеле заплатили 80 тысяч гривен.
Туристы рассказали, что их компания из 8 друзей приехала в Карпаты отдыхать на праздники. За проживание в отеле и завтраки они заплатили 80 тыс. грн. Однако одной из девушек не понравился омлет, и она попросила его заменить. На это администратор заведения сообщила, что с блюдом все хорошо, потому что она сама его каждый день ест.
"Я сказала, что мне не понравился завтрак и можно ли его заменить. Она сказала, чтобы мы завтра выбрали другое и ничего менять не будут", – говорит туристка Юлия Соловьева.
"Администратор сказала, "то, что вам не понравился омлет, это ваши проблемы. Я его пробую каждое утро и мне все нравится". Развернулась и ушла", — добавляет другая отдыхающая.
Одна из туристок говорит, что тогда она обозвала администратора "тупой овцой".
На рецепции туристов якобы избили работники гостиницы
После завтрака туристки пошли жаловаться на рецепцию отеля из-за плохого обслуживание. Однако там у них снова произошел конфликт.
"Подруга начала ее снимать, и она просто выбежала из рецепции и схватила ее за волосы", — говорит отдыхающая Кристина Райгородская.
Тогда девушек начали защищать их парни, однако работники отеля сразу якобы набросились и на них. На место происшествия вызвали полицию и медиков.
Туристы и администрация отеля написали заявления в полицию
После потасовки администрация гостиницы хотела выселить туристов, однако отказалась возвращать деньги за отдых. Тогда туристы еще раз вызвали полицию и остались жить в гостинице.
В гостинице комментировать инцидент отказались. Туристы и администрация гостиницы написали заявления в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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