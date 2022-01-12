"Овца тупая": в отеле в Карпатах из-за замечаний о завтраке избили туристов, которые заплатили 80 тыс. грн

"Овца тупая": в отеле в Карпатах из-за замечаний о завтраке избили туристов, которые заплатили 80 тыс. грн

На рецепции туристов якобы избили работники гостиницы.

В Карпатах в одной из гостиниц якобы избили туристов из Киева из-за замечаний о невкусном завтраке. Впоследствии их хотели еще и выселить.

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Об этом сообщают "Викна".

За проживание в отеле заплатили 80 тысяч гривен.

Туристы рассказали, что их компания из 8 друзей приехала в Карпаты отдыхать на праздники. За проживание в отеле и завтраки они заплатили 80 тыс. грн. Однако одной из девушек не понравился омлет, и она попросила его заменить. На это администратор заведения сообщила, что с блюдом все хорошо, потому что она сама его каждый день ест.

"Я сказала, что мне не понравился завтрак и можно ли его заменить. Она сказала, чтобы мы завтра выбрали другое и ничего менять не будут", – говорит туристка Юлия Соловьева.

"Администратор сказала, "то, что вам не понравился омлет, это ваши проблемы. Я его пробую каждое утро и мне все нравится". Развернулась и ушла", — добавляет другая отдыхающая.

Одна из туристок говорит, что тогда она обозвала администратора "тупой овцой".

Кадр из видео "Окон"

На рецепции туристов якобы избили работники гостиницы

После завтрака туристки пошли жаловаться на рецепцию отеля из-за плохого обслуживание. Однако там у них снова произошел конфликт.

"Подруга начала ее снимать, и она просто выбежала из рецепции и схватила ее за волосы", — говорит отдыхающая Кристина Райгородская.

Тогда девушек начали защищать их парни, однако работники отеля сразу якобы набросились и на них. На место происшествия вызвали полицию и медиков.

Кадр из видео "Окон"

Туристы и администрация отеля написали заявления в полицию

После потасовки администрация гостиницы хотела выселить туристов, однако отказалась возвращать деньги за отдых. Тогда туристы еще раз вызвали полицию и остались жить в гостинице.

В гостинице комментировать инцидент отказались. Туристы и администрация гостиницы написали заявления в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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