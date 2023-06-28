Овощ, который необходимо ежедневно потреблять: помогает похудеть и избежать хронических болезней

Овощ, который нужно включить в ежедневный рацион, какая польза огурцов

Не все знают, что огурец – не только вкусный овощ, который любят употреблять летом в разнообразных блюдах, но и источник питательных и полезных веществ, антиоксидантов, которые можно использовать для лечения или профилактики некоторых заболеваний. Кроме того, благодаря повышенной гидратации огурец помогает похудеть, что крайне важно тем. кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Почему нужно регулярно есть огурцы.

Огурцы – низкокалорийный, питательный продукт

Несмотря на то, что 300 г неочищенных огурцов имеют всего 45 калорий, 0 жиров, они имеют кучу важных витаминов и минералов, среди которых витамины К, С, микроэлементы калий, марганец, магний. Огурцы содержат клетчатку и белок.

Употребление стандартной порции огурцов обеспечит примерно одну треть питательных веществ, перечисленных выше.

Наибольшую часть огурцов, а именно 96% всей огурцов составляет вода.

Для наибольшей пользы огурцы следует употреблять сырыми и неочищенными, чтобы максимизировать их питательную ценность, потому что именно при очистке они теряют больше всего питательных веществ.

Огурцы – источник антиоксидантов

Антиоксиданты предотвращают окисление, химический процесс, который создают свободные радикалы. Последние могут накапливаться и вызывать различные хронические заболевания, включая заболевания сердца, легких, аутоиммунные заболевания и рак.

Огурцы также содержат дубильные и флавоноиды, вещества, которые также препятствуют опасным свободным радикалам.

Одно из лучших увлажнений организма

Для нормального функционирования организма, метаболизма, физической активности, поддержания нормальной температуры организму требуется много воды. Большую часть потребности в жидкости можно удовлетворить питьевой водой или другими жидкостями, хотя при правильном питании до 40% суточной потребности в воде можно получить из пищи. Одним из таких поставщиков воды могут быть огурцы. Употребление огурцов может увлажнить тело вдвое эффективнее одного стакана воды после интенсивной тренировки.

Огурцы помогают похудеть

Вследствие того, что огурцы низкокалорийный продукт, потреблять их можно много, не набирая веса. Сбросить вес поможет и высокое содержание воды. Исследования показывают, что потребление пищи с высоким содержанием воды и низким содержанием калорий связано со значительным уменьшением веса тела.

Огурцы улучшают работу кишечника

Польза огурцов обусловлена значительным содержанием воды и клетчатки.

Как известно, обезвоживание может ухудшить водный баланс организма и осложнить стул, являющийся ключевым фактором риска запоров. Огурцы, богатые водой, помогают поддерживать увлажнение, способствуют избежанию запоров, помогают улучшить стул.

Пектин, содержащаяся в огурцах клетчатка также значительно улучшает стул.

Конечно, для некоторых людей есть противопоказания для потребления огурцов. Не следует их много потреблять при обострениях заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также людям с болезнями почек.

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