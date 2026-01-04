Овощи, молоко, хлеб и мясо: каких цен украинцам ждать в 2026 году

Продукты в магазине / © Pixabay

В начале 2026 украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация: молочные продукты высокой жирности и некоторые овощи подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать. Основными факторами влияния остаются стоимость электроэнергии, погодные условия и реальная платежеспособность населения, отмечают эксперты.

Об этом идет речь в материале OBOZ.ua.

Какие продукты вырастут в цене

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, одним из немногих сегментов, где украинцы могут ожидать облегчения для бюджета, станет молочная продукция высокой жирности — сливки и сливочное масло.

«С января, когда спрос населения уменьшится, мы увидим еще большее снижение цен, ориентировочно на 10–15%. Молочная продукция высокой жирности станет более доступной, и это точно обрадует потребителей», — объясняет эксперт.

В то же время с питьевым молоком ситуация менее оптимистичная. Несмотря на снижение закупочной цены более чем на 2 гривны за литр, потребители этого практически не чувствуют.

«Закупочная цена снижается, а на полках магазинов все остается без изменений. Здесь возникает вопрос к регулятору и торговым сетям, почему эта разница не урегулирована на законодательном уровне», — подчеркивает Марчук.

Цены на овощи борщового набора остаются низкими благодаря удачному урожаю и длительному периоду плюсовых температур в конце 2025 года. Капуста, свекла и морковь сейчас примерно на 80% дешевле, чем в прошлом. Однако такая ситуация неустойчива: с наступлением морозов расходы на хранение будут расти, особенно из-за возможных отключений электроэнергии.

«В этот период овощи борщового набора могут подорожать на 10-20% — все будет зависеть от объемов предложения», — прогнозирует Марчук.

Другая ситуация с тепличными овощами: сезон уже завершился, так что рынок почти полностью зависит от импорта. Основным поставщиком остается Турция, а закупки там стоят дорого.

Хлеб в 2026 году будет оставаться системно дорожающим продуктом. По словам эксперта, ключевой фактор — электроэнергия, без стабильной поставки которой невозможен ни один этап производства.

На рынке мяса ситуация более стабильная. Подорожавшая накануне праздников свинина во второй половине января может стабилизироваться или даже немного подешеветь. А говядина остается самым дорогим видом мяса.

«Говяжье уже сейчас дорогостоящее, и повышать цену дальше сложно — рынок ограничен платежеспособностью потребителей», — объясняет Марчук.

Курятина как наиболее доступный вид мяса для украинцев после праздникового пика спроса тоже может стабилизироваться. Яичный рынок традиционно реагирует на сезонные колебания: перед праздниками спрос вырос, а предложение от домохозяйств сократилось. На цены оказывают влияние также корма, логистика и электроэнергия.

Ранее говорилось, что картофель на украинском рынке продают в пределах 6–12 грн за килограмм (0,14–0,29 доллара), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Коррекция цен связана с несколькими факторами:

слабым спросом

стабильными поставками из местных хозяйств

не слишком высоким качеством продукции, сдерживающей темпы реализации на внутреннем рынке.

При этом картофель в Украине сейчас продается в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря прошлого года.