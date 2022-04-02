"Ой, у лузі червона калина" — текс песни, история ее возникновения и самые популярные исполнения

За месяц героического противостояния украинцев в войне с российскими оккупантами песня "Ой, у лузі червона калина" стала одной из самых популярных. ТСН.ua рассказывает историю ее написания.

После того, как лидер украинской группы "Бум-бокс" Андрей Хливнюк спел а капелла народную песню "Ой, у лузі червона калина" посреди Киева, который бомбили российские войска, она приобрела новую популярность. Ее перепевают в социальных сетях взрослые и дети, включают за рулем машин, исполняют воины ВСУ, в обычные украинцы ставят на рингтоны смартфонов. Но мало кто знает, что "Ой, у лузі червона калина" — это украинская стрелковая песня, созданная более столетия назад.

История песни "Ой, у лузі червона калина"

По одной из версий первый вариант песни написал в 1912 или 1914 году поэт, директор и режиссер Украинского театра "Руська бесіда" Степан Чарнецкий. Текст "Ой, у лузі червона калина" был специально создан для постановки пьесы "Сонце Руїни" Василия Пачовского. В ней рассказывалась история одного из самых трагических для украинцев периодов – вторая половина XVII века. Он знаменовался распадом украинской государственности, многими кровопролитными войнами и носил название "Руина". А "Солнцем Руины" называли гетмана Петра Дорошенко (1627 — 1698 гг.), который был известен своими планами объединить украинские земли.

По словам историков, в финале пьесы должна была звучать песня "Я в лузі не калина була". Но впоследствии режиссер решил использовать более оптимистическую песню "Розлилися круті бережки".

Однако Степан Чарнецкий продолжал работать над песней, пока в 1914 году в городе Стрый ее не услышал четыре Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), командант сотни УСС, галицкий военный Григорий Трух. Новый вариант "Ой, у лузі червона калина" был создан после того, как Трух прибавил к нему несколько куплетов. Песня сразу стала очень популярной. Даже самый известный львовский военно-исторический журнал того времени получил название "Літопис Червоної Калини".

На этом история написания песни не заканчивается. В конце 1980 года "Ой, у лузі червона калина" получила еще один куплет. Его добавили украинские диссиденты: композитор и дирижер Леопольд Ященко и правозащитница, участница движения 60-десятников, мемуаристка, публицистка, журналистка и редактор "Вісника репресій в Україні" Надежда Светличная.

Кстати, именно Леопольд Ященко вместе с более чем 130 отважными людьми в 1967 году подписал письмо протеста в ЦК КПСС из-за политических преследований украинской интеллигенции. Его сразу уволили с работы и подвергли репрессиям, но Ященко не сломался. В 1969 году весной он и еще несколько единомышленников основали Певческое поле. Там возрождали щедривки, колядки, украинские народные и обрядовые песни. Именно на Певческом поле хор "Гомін" впервые исполнил современный вариант песни "Ой, у лузі червона калина".

Текст песни

Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан,

Визволяти братів-українців з московських кайдан.

А ми наших братів-українців визволимо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

А ми наших братів-українців визволимо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Ой у полі ярої пшениці золотистий лан,

Розпочали стрільці українські з москалями тан,

А ми тую ярую пшеницю ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

А ми тую ярую пшеницю ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,

То прославить по всій Україні січових стрільців.

А ми тую стрілецькую славу збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

А ми тую стрілецькую славу збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Самые известные варианты исполнения "Ой, у лузі червона калина": от прошлых лет до настоящего времени

Исполнение песни хором "Гомін" На Певческом поле:

Андрей Хливнюк, лидер группы "Бум-бокс" исполняет песню в Киеве после российского вторжения:

Группа Гайдамаки и Тоня Матвиенко "Ой, у лузі червона калина":

Грузины поют "Ой, у лузі червона калина" в поддержку украинского народа:

"Ой, у лузі червона калина" от украинского мальчика:

Видео-флешмоб от украинских звезд:

Группа "The Kiffness" и его ремикс песни "Ой, у лузі червона калина":