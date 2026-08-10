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Озеро превращается в соляную пустыню: жара уничтожает уникальный водоем (фото, видео)
В Николаевской области жара постепенно уничтожает озеро Солонец-Тузлы: вода отступает, обнажая соль.
Из-за жаркой и засушливой погоды в Николаевской области продолжает стремительно снижаться уровень воды в лиманном озере Солонец-Тузлы, расположенном на территории Национального природного парка «Белобережье Святослава».
Об этом сообщили на странице национального парка в Facebook.
По данным экологов, вода отступает, обнажая белую самосадовую соль.
Местами она приобретает розовый оттенок благодаря микроводорослям Dunaliella salina и рачкам Artemia salina.
В национальном парке подчеркнули, что это уникальное природное явление демонстрирует ценность природных комплексов, которые необходимо сохранить.
В то же время сотрудники Покровско-Хуторского природоохранного научно-исследовательского отдела ежедневно патрулируют территорию, следят за пожарной обстановкой и контролируют санитарное состояние природно-заповедного фонда.
Во время патрулирования сотрудники проверяют искусственные сооружения для гнездования птиц, информационные и предупредительные знаки, а также убирают обнаруженный бытовой мусор.
На территории были замечены розовые пеликаны, галагазы, чайки, кулики-долгоноги, сероракши, боривитр и камышовый лунь. Также специалисты обнаружили следы пребывания шакалов, дикого кабана, косули и лисы.
Напомним, что в Хмельницкой области полностью исчезла гидрологический памятник природы общегосударственного значения — Святое озеро, существовавшее более 10 тысяч лет. Расположенный на территории Национального природного парка «Малое Полесье» водоем постепенно мелел и заболачивался, однако спасти его было невозможно.