Озеро превращается в соляную пустыню: жара уничтожает уникальный водоем (фото, видео)

Лиманное озеро Солонец-Тузлы

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Из-за жаркой и засушливой погоды в Николаевской области продолжает стремительно снижаться уровень воды в лиманном озере Солонец-Тузлы, расположенном на территории Национального природного парка «Белобережье Святослава».

Об этом сообщили на странице национального парка в Facebook.

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По данным экологов, вода отступает, обнажая белую самосадовую соль.

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Местами она приобретает розовый оттенок благодаря микроводорослям Dunaliella salina и рачкам Artemia salina.

В национальном парке подчеркнули, что это уникальное природное явление демонстрирует ценность природных комплексов, которые необходимо сохранить.

В то же время сотрудники Покровско-Хуторского природоохранного научно-исследовательского отдела ежедневно патрулируют территорию, следят за пожарной обстановкой и контролируют санитарное состояние природно-заповедного фонда.

Во время патрулирования сотрудники проверяют искусственные сооружения для гнездования птиц, информационные и предупредительные знаки, а также убирают обнаруженный бытовой мусор.

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На территории были замечены розовые пеликаны, галагазы, чайки, кулики-долгоноги, сероракши, боривитр и камышовый лунь. Также специалисты обнаружили следы пребывания шакалов, дикого кабана, косули и лисы.

Напомним, что в Хмельницкой области полностью исчезла гидрологический памятник природы общегосударственного значения — Святое озеро, существовавшее более 10 тысяч лет. Расположенный на территории Национального природного парка «Малое Полесье» водоем постепенно мелел и заболачивался, однако спасти его было невозможно.

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