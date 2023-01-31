"Ожидаем новостей": Зеленский рассказал о саммите Украина-ЕС и анонсировал реформы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что завершается подготовка к саммиту "Украина-ЕС". От этого мероприятия наше государство ожидает хороших новостей.

Об этом президент сказал во время обращения к украинцам 31 января.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом, неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно – даже несмотря на полномасштабную войну", — сказал президент.

Владимир Зеленский анонсировал новые реформы в Украине.

"Сегодня провел длительное совещание с международным блоком правительства и Офиса. Готовим украинские позиции для переговоров с представителями ЕС. И очень важно — готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности — сделают их более прозрачными и эффективнее. Но и эти детали – впоследствии, по результатам соответствующих встреч", — сказал Зеленский.

Напомним, саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023, а первые межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией проведут за день до проведения саммита, а именно в четверг 2 февраля. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что Украина ожидает от европейского сообщества одобрительной оценки евроинтеграционных усилий.

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