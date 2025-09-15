Президент Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов в поставках систем противовоздушной обороны, в том числе комплексов Patriot.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он очертил внешнеполитические приоритеты на вторую половину сентября и октябрь.

По словам президента, главными задачами остаются реализация договоренностей «Рамштайна», соглашений в Вашингтоне и Париже, а также полное выполнение контрактов по закупке ПВО, ракет и дронов.

«Перед зимой мы должны выполнить на сто процентов каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку. Есть над чем еще поработать», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что у Украины уже есть в программе PURL более 2 млрд долларов для закупки американского вооружения, еще 1,5 млрд долларов ожидаются в ближайшее время.

«Мы предложили Америке купить необходимое количество систем Patriot. Это очень важно», — подчеркнул он.

Особое внимание глава государства уделил развитию совместного производства вооружения с международными партнерами. В частности, речь идет о проектах с Данией, странами Северной и Западной Европы — Германией, Британией, Нидерландами и другими.

Зеленский подчеркнул, что только сильный и совместный потенциал Европы в союзе с США может стать надежной защитой от российской агрессии. Он также анонсировал активную неделю украинской дипломатии во время Генассамблеи ООН.

Напомним, украинский президент также заявлял, что технологии позволяют эффективно уничтожать дроны-камикадзе за гораздо меньшие средства, чем дорогие западные системы ПВО.

Тем временем у Украины есть более дешевые решения против "Шахедов", чем Patriot и истребители, заявил Зеленский.