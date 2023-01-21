Ожидаем резонансных выводов: нардепка рассказала о продолжении скандала у Минобороны с закупкой продуктов для ВСУ

В настоящее время аудиторы проводят проверку Минобороны по закупкам.

Депутат Верховной Рады Марианна Безугла сообщила, что завышенные цены по закупкам у Министерства обороны Украины касаются не только продуктов питания.

Об этом нардепка написала в Facebook.

"О закупках у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны и по результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов ", – отметила она.

Также Безугла добавила, что из-за скандала Комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвало руководство Минобороны Украины. Она уточнила, что заседание будет непубличным.

Что известно о скандале с закупкой продовольствия для военных

21 января СМИ узнали, что должностные лица Министерства обороны Украины закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. В ходе расследования журналисты ссылаются на соглашение Министерства обороны о закупке продовольствия.

Нынешний контракт в размере 13 млрд грн Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

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