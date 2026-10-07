«Ожидаем сигнала от Москвы»: Украина готова к переговорам с РФ и США уже в октябре— детали

Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в октябре 2026 / © ТСН

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Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил о готовности Украины принять участие в трехстороннем формате мирных переговоров, которые могут состояться уже в октябре 2026 года. Пока Украина ожидает только сигнала о готовности от Москвы.

Об этом он заявил на встрече с журналистами 7 октября 2026 года, сообщают корреспонденты ТСН.

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В октябре могут состояться трехсторонние мирные переговоры с РФ: заявление МИД

Украина полностью готова к проведению переговоров по завершению войны в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы, и теперь ожидает только сигнала Москвы.

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По словам Тихого, Украина стремится к тому, чтобы такая встреча состоялась уже в течение октября. При этом в МИД отмечают, что хотя наибольшие прорывы в достижении мира удалось бы достичь именно на уровне глав государств, Украина открыта к диалогу в трехстороннем формате и на других представительских уровнях.

«По-прежнему мы убеждены, что именно уровень лидеров мог бы принести наиболее прорывные результаты для достижения мира, но Украина готова и ко встрече в трехстороннем формате Украина-Россия-Соединенные Штаты на других уровнях», — заявил Тихий.

Кроме этого, в МИДе детализировали ситуацию относительно возможных сценариев частичного или полного прекращения огня.

«И с украинской стороны, опять же, повторю, есть готовность добиваться реальных решений, реального прекращения войны. На днях заявлял об этом министр иностранных дел Андрей Сибига, подтверждал, что по состоянию на данный момент пять таких разных режимов прекращения огня, к которым Украина готова, в разных форматах прорабатываются. Это прежде всего тот общий режим прекращения огня безусловный и полный, на который Украина согласилась еще в марте 2025 года в Джидде».

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Эта позиция остается неизменной и может вступить в силу сразу после того, как Россия даст зеркальное согласие. Отдельный блок инициатив включает безопасность в Черном море — соответствующие предложения сейчас формируются и согласовываются в тесной консультации с Турцией и Египтом.

Мирные переговоры с РФ: последние новости

Напомним, Украина стремится возобновить трехсторонний формат переговоров по окончании войны с участием Киева, Вашингтона и Москвы. По словам Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, во время визита американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа состоялся обмен позициями с РФ через США.

Сибига разделил процесс на глобальный трек достижения справедливого мира и параллельные меры по укреплению доверия, такие как перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергосистеме, по которому Украина имеет четыре предложения.

Глава МИД подчеркнул, что достижение справедливого мира невозможно без геополитической роли США, чьи новые идеи сейчас прорабатываются, но в то же время принципиально важно участие европейских стран и их общий голос.

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Также он отметил важность того, что американские переговорщики получили от украинских боевых офицеров и генералов подробные брифинги о реальной ситуации в противовес российской версии событий, которую им навязывают во время визитов в Москву.

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