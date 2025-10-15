Ожидается небольшое потепление: синоптик сделала прогноз погоды на 16-17 октября

Погода / © ТСН

Реклама

В течение 16 и 17 октября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода . Осадков и снега не прогнозируется.

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

Как добавляет специалист, туманы могут вызвать влажность или облачную погоду. Учитывая это, водителям следует быть бдительными и осторожными на дорогах.

Реклама

"Температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2+6 градусов, местами заморозки, стоит уже забрать овощи в дом и хорошие яблоки попаковать в ящики", - говорится в сообщении.

Днем 16 октября предполагается в большинстве областей Украины достаточно комфортная температура воздуха – +10+15 градусов. На северо-востоке будет несколько холоднее – +7+11 градусов.

Ранее стало известно, что 15 октября в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода. Осадки возможны только на северо-востоке страны. Возможны заморозки ночью.

"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем также холодно", - сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

Реклама

Температура: